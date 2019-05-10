ضبط 200 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة بجميع المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "203 قطعة سلاح ناري، 217 قضية مخدرات، 36 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 18متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 255 دراجة نارية مخالفة، 30734 مخالفة مرورية، 1202 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات، وتنفيذ 79620 حكم قضائي متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.