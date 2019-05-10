الأمن العام يحبط وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاءعمران: نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسماعيلية، في إحباط نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء وضبط أطرافها. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز الإسماعيلية قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لاستخدامها في التشاجر مع آخرين لخلافات سابقة بينهم على أولوية البيع بسوق نفيشة دائرة المركز. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 طبنجة، كباس خرطوش، 4 طلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض "سيف"، 2 درع، جوال بداخله كمية من الزجاجات الفارغة. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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