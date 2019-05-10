ضبط أجنبي حاول تهريب 19 مليون قرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة المصدر لداخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مُقيم بالجيزة) باستيراد رسالة "حاوية" من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط 18 مليون قرص منشطات، و 800 ألف قرص مكملات غذائية، و43 ألف قرص دوائي، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها للبلاد دون الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الصحة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.