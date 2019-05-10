الرسالة الأخيرة.. تكشف سبب انتحار طالب بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى طالب حياته، بالانتحار داخل شقته بمنطقة التجمع، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

ورد بلاغ للرائد تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من الأهالي بدائرة القسم باختفاء طالب، 24 سنة، وعدم استجابته لاتصالات متكررة من والده المقيم بالخارج.

انتقل العميد عبدالعزيز سليم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة، إلى مكان البلاغ، وبفتح باب الشقة الذ تبين إحكام غلقه من الداخل تبين عُثر على جثة الطالب داخل حمام الشقة، وتبين أنه يقيم بمفرده نظرا لسفر والده وإقامته خارج البلاد.

وعُثر جوار الجثة على رسالة يفيد بنيته للانتحار، لسوء حالته النفسية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.