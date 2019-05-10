مصري يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي ضمن قائمة حزب يوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

رشح حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليوناني، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصري الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، وبذلك يعتبر أول مرشح مصري وعربي للبرلمان الأوروبي.

وأكد مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بأثينا - اليونان، أن المرشح المصري للبرلمان الأوروبي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا، وكان الرابع على دفعته.

وسافر للعمل فى اليونان منذ أكثر من 15 عامًا واسم الشهرة باليونان هو "أحمد سيد" الاسم الأول والرابع كما تجرى الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.

يذكر أن حزب إيلينيس ريزو سباستيس اليونانى هو حزب وسطى برئاسة شخصية سياسية معروفه حمل رئيس الحزب سابقا ثلاث حقب وزارية هى الزراعة، والتخطيط، والعمل.