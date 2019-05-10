مصر تشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة لـ"الإيسيسكو" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يرأس الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، وفد مصر في الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو، والمقامة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٩ إلى١٠ مايو الجاري.

وجاء على رأس جدول أعمال الدورة تعيين المدير العام الجديد للإيسيسكو(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، والذي انتهى إلى الموافقة على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك مديرًا جديدًا للمنظمة خلفًا للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، حتي 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى فترة أخرى تبدأ بعد انتهاء هذه الفترة، و تستمر حتي عام 2024.