التعليم العالي تفتح باب التقدم للطلاب الوافدين ضمن مبادرة "ادرس في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي 2019 - 2020 ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بعنوان "ادرس في مصر".

وأكد بيان صادر اليوم الجمعة، تيسير كافة الإجراءات أمام الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، حيث تم الإعلان عن بدء التقدم في أول مايو الجارى أمام الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى، وأنه يتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي 2019 - 2020 بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

Advertisements

وأضاف البيان أنه على الطالب التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة www.mohe-casm.edu.eg مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر، ويشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي تشمل صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر، وفيما يخص المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية للشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بحي السفارات بمدينة نصر تشمل الآتي، أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وصورة جواز السفر، وعدد 6 صور شخصية، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار، وإيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع، وصورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

ونوه البيان إلى أنه للحصول على المزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن التواصل مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على البريد الإلكتروني الخاص بها [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 19064.