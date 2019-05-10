وفد البنك الدولي يبحث في مصر التعاون بمجالات إدارة الهجرة والمغتربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

بحث وفد من البنك الدولي برئاسة ميكاو روتكوفسكي، مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف لدى البنك، سبل التعاون مع مصر في مجالات الهجرة والمغتربين.

واطلع الوفد على الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة لرعاية المصريين في الخارج، وبناء جسور الثقة وتعزيز الانتماء للوطن بين المصريين على مختلف المستويات، مُبرزة الدور الفعال لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وتنظيم ملتقيات أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج للتوعية بالأمن القومي المصري له.

واستعرض الوفد جهود وزارة الهجرة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، اعتمادًا على توفير البدائل الإيجابية من فرص ريادة الأعمال والعمل المهني بمختلف المحافظات وبالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين، فضلا عن برامج التوعية التي تنفذها الوزارة، والتي من أبرزها إعداد مدربين معتمدين في عدد من المحافظات ومن مختلف الوزارات للقيام بمهام التوعية بين الشباب والأسر.

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ومن جهته، استعرض ميكاو روتكوفسكي مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف بالبنك الدولي، الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى العالم فيما يتعلق بمجالات الهجرة غير الشرعية وإعادة الإعمار في الدول النامية ومساندة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأثنى روتكوفسكي على قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يعد رؤية ثاقبة لحجم الجاليات المصرية بالخارج وتأثيرها بالمجتمعات المضيفة لها، بالإضافة إلى التأكيد أن تحويلات المصريين بالخارج تحتل المرتبة متقدمة عالميًا وتجاوزت 29 مليار دولار بشكل غير مسبوق في نهاية عام 2018، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وأكد أن هناك العديد من مجالات التعاون التي سيقوم البنك الدولي بالعمل على دراستها وتنفيذها بالتعاون مع وزارة الهجرة في إطار المساهمة المشتركة في تحقيق أهداف العهد الدولي للهجرة والذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرًا، وتمكين وزارة الهجرة من الاستفادة من البيانات والتجارب والبرامج التي يقدمها البنك الدولي بمختلف دول العالم في مجالات الهجرة واستثمار التحويلات ومساهمتها في التنمية.

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