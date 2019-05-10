"غش وتدليس".. محافظ الجيزة يُحذر من التسول بملابس عمال النظافة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من هيئة النظافة، يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.

وقال راشد في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العمال غير المنتمين لهيئة النظافة، يرتدون ملابس تشبه تلك المخصصة للعمال بالهيئة، ويمارسون التسول؛ الأمر الذي يشوّه صورة "عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون انتظار مقابل" حد قوله.

ووّجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركة مع شرطة المرافق على الطرق والشوارع الرئيسية؛ لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة، والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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ودعا راشد مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات، وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكدًا أن هؤلاء يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان.

ووّجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان، سواء قبل أو بعد الإفطار؛ للتأكد من آداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير، مؤكدًا أنه سيتابع يوميًا حالة النظافة قبل وبعد الإفطار، ولن يتم السماح بانخفاض مستوى النظافة خاصة "بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة أشاد به العديد من المواطنين".

وأشار راشد أنه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجًا لما بذلوه من جهد.