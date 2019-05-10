ننشر مواعيد تسليم أراضي الحي الخامس لمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه من المقرر بدء تسليم أراضي مشروع بيت الوطن بالمدينة، في الفترة من 9 يونيو المقبل، وحتى 19 سبتمبر المقبل، لقطع الأراضي بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقي من المراحل السابقة، بالحي الخامس بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين فى الخارج.

وأضاف "النجار" في بيان اليوم الجمعة، أنه: سيتم تسليم القطع بالمنطقة (A) من 2 : 62، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 63 : 95، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع بالمنطقة (B) من 5 : 35، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 38 : 60، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 61 : 87، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع بالمنطقة (C) من 2 : 27، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 28 : 65، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 99 : 130، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع بالمنطقة (D) من 1 : 23، يوم الخميس 20/6/2019.

كما سيتم تسليم القطع من 24 : 48، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 49 : 77، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 78 : 101، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع بالمنطقة (E) من 1 : 28، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 29 : 53، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 54 : 87، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع بالمنطقة (F) من 1 : 23، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 24 : 51، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 52 : 92، يوم الخميس 4/7/2019.

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وأوضح أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (G) من 1 : 28، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 29 : 66، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 67 : 109، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع بالمنطقة (H) من 1 : 26، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 27 : 62، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 63 : 88، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 89 : 102، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع بالمنطقة (I) من 1 : 22، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 23 : 44، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 45 : 66، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 67 : 102، يوم الأحد 21/7/2019، والقطع من 103 : 129، يوم الإثنين 22/7/2019، والقطع من 130 : 155، يوم الأربعاء 24/7/2019، والقطع من 156 : 180، يوم الخميس 25/7/2019، والقطع بالمنطقة (J) من 2 : 23، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 24 : 63، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 99 : 135، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 136 : 170، يوم الخميس 1/8/2019، والقطع من 171 : 190، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 191 : 213، يوم الإثنين 5/8/2019.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (K) من 18 : 45، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 46 : 70، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 73 : 100، يوم الخميس 8/8/2019، والقطع من 101: 124، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 125 : 158، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 13 : 69، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 70 : 99، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 100 : 125، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 126 : 147، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 148 : 177، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع بالمنطقة (M) من 13 : 40، يوم الثلاثاء 27/8/2019.

والقطع من 41 : 66، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع من 67 : 91، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع بالمنطقة (N) من 1 : 27، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 28 : 49، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 51 : 91، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 92 : 120، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 121 : 151، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع بالمنطقة (O) من 12 : 62، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 64 : 92، يوم الأربعاء 11/9/2019، والقطع من 94 : 120، يوم الخميس 12/9/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 17 : 21، والقطع (4، 5، 63، 64)، يوم الثلاثاء 17/9/2019، وتم تخصيص يومي الأربعاء 18/9/2019، والخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.