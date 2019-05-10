شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شركات المياه للاستعداد لموسم الصيف ومواجهة تزايد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وكذلك رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لموسم الصيف وتلبية تزايد استهلاك مياه الشرب، وتوفير الخدمة بأعلى جودة للمواطنين خلال موسم الصيف. وتبدأ شركات المياه بتطهير الخزانات الأرضية بمحطات تنقية مياه الشرب، والخزانات العلوية بالشبكات، ومراجعة عمل المولدات الكهربائية، واختبار جاهزية بطارياتها للعمل بدون معوقات، ووضع خطة للتعامل مع المناطق الساخنة والمناطق العاملة بنظام المناوبات، من خلال توفير سيارات لمياه الشرب، وتحديد مناطق تمركز السيارات بتلك المناطق، وحث إدارات التوعية بالتواصل الفوري مع المناطق المتأثرة

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