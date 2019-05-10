أثاث مباني الحكومة بالعاصمة الإدارية من دمياط

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـرش مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية، جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، في اجتماعٍ حضره كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع.
يذكر أن مدينة الأثاث بدمياط تعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "تحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا، منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة
يذكر أن مدينة الأثاث بدمياط تعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "تحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا، منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دوليا، فضلا عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية".
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، أن مدينة دمياط للأثاث، تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتم البدء في تنفيذ هذا المشروع في مايو 2017، وتبلغ قيمة رأس مال الشركة 5.52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر مشروعات المدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
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