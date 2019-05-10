انت الان تتابع الطيب: الزوجة ليست حرة في أن تخرج متى تشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية تركز كثيرا على التجاوب بين الزوج والزوجة، من أجل بقاء الحياة واستمرار الأسرة، وحين تطيع الزوجة زوجها ولو على حساب رغبتها، فهي تحقق بعدا أخلاقيا عظيما، وهو بعد الإيثار الذي يحقق استمرار واستقرار الأسرة، وحين يربط الإسلام طاعة الزوجة لزوجها بهذا المعنى فهو يبني أسرة على حكم شرعي يبتغي به غاية الأخلاق الإنسانية، مشيرا إلى أنه عند البحث عن أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فسوف تجده في النهاية مرتبطا بمكارم الأخلاق ومقاصد الفضيلة.

وأضاف الطيب، في برنامجه التلفزيوني، اليوم الخميس، أن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، لم تحقق البعد الأخلاقي، مؤكدا أن الزوجة ليست حرة في أن تخرج متى تشاء، لأنها سوف تصادر على حق الزوج والأطفال، فهذه ليست حرية وليس حقا، وإنما اعتداء على حرية الآخرين، فحق الزوج

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