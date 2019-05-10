شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي بمشروع «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدأ في تسليم قطع الأراضى بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقى من المراحل السابقة، بالحى الخامس بمشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين العاملين في الخارج.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (A) من 2: 62، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 63: 95، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع بالمنطقة (B) من 5: 35، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 38: 60، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 61: 87، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع بالمنطقة (C) من 2: 27، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 28: 65، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 66: 97، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 99: 130، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع بالمنطقة (D) من 1: 23، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 24: 48، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 49: 77، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 78: 101، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع بالمنطقة (E) من 1: 28، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 29: 53، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 54: 87، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع بالمنطقة (F) من 1: 23، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 24: 51، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 52: 92، يوم الخميس 4/7/2019.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (G) من 1: 28، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 29: 66، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 67: 109، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع بالمنطقة (H) من 1: 26، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 27: 62، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 63: 88، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 89: 102، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع بالمنطقة (I) من 1: 22، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 23: 44، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 45: 66، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 67: 102، يوم الأحد 21/7/2019، والقطع من 103: 129، يوم الإثنين 22/7/2019، والقطع من 130: 155، يوم الأربعاء 24/7/2019، والقطع من 156: 180، يوم الخميس 25/7/2019، والقطع بالمنطقة (J) من 2: 23، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 24: 63، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 66: 97، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 99: 135، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 136: 170، يوم الخميس 1/8/2019، والقطع من 171: 190، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 191: 213، يوم الإثنين 5/8/2019.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (K) من 18: 45، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 46: 70، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 73: 100، يوم الخميس 8/8/2019، والقطع من 101: 124، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 125: 158، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 13: 69، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 70: 99، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 100: 125، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 126: 147، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 148: 177، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع بالمنطقة (M) من 13: 40، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 41: 66، يوم الأربعاء 28/8/2019.

والقطع من 67: 91، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع بالمنطقة (N) من 1: 27، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 28: 49، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 51: 91، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 92: 120، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 121: 151، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع بالمنطقة (O) من 12: 62، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 64: 92، يوم الأربعاء 11/9/2019، والقطع من 94: 120، يوم الخميس 12/9/2019، والقطع من 121: 140، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 141: 160، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 17: 21، والقطع (4، 5، 63، 64)، يوم الثلاثاء 17/9/2019، وتم تخصيص يومي الأربعاء 18/9/2019، والخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.