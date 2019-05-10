شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» و «مياه شرب القاهرة» توقعان بروتوكول تعاون لتوطين صناعة الطلمبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، لتوطين صناعة الطلمبات في مصر، وتوفير الطلمبات اللازمة لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة مشروعات التنمية .

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المٌشاركة في تعميق التصنيع المحلي للطلمبات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، مؤكدا تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرة العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

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وأكد «التراس» دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع إحدى الدول الصديقة، مشيرا إلى الإتفاق على تشكيل تحالف مصري لإنشاء مصنع للطلمبات لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطلمبات لكافة الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتوفير إحتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة وصولا إلى 100 %، مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها مصر .

من جانبه، أشاد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مؤكدا أننا على أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية.

كما أشار مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أهمية توحيد الجهود مع الهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات الصناعية والبحثية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات وفقا لأعلي معايير الجودة والمواصفات العالمية.