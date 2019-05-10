شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 450 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، الجمعة، شهدت تداول 450 شاحنة بضائع عامة، فضلا عن تداول 31 ألف طن ألومنيوم و417 سيارة.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أن حركة الواردات شملت 31 ألف طن ألومنيوم و255 شاحنة و397 سيارة، في حين شملت حركة الصادرات 195 شاحنة بضائع و20 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة«Ban Ivy»، بينما غادرته ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى اكسبريس.