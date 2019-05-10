شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه رؤساء شركات مياه الشرب والمدن الجديدة بالاستعداد لموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وكذا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشأن الاستعدادات لموسم الصيف، ومجابهة تزايد استهلاك مياه الشرب، مشدداً على ضرورة استمرار توفير الخدمة بأعلى جودة للمواطنين خلال موسم الصيف.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على تطهير الخزانات الأرضية بمحطات تنقية مياه الشرب، والخزانات العلوية بالشبكات، ومراجعة عمل المولدات الكهربائية، واختبار جاهزية بطارياتها للعمل بدون معوقات، مشدداً على ضرورة وضع خطة للتعامل مع المناطق الساخنة والمناطق العاملة بنظام المناوبات، من خلال توفير سيارات لمياه الشرب، وتحديد مناطق تمركز السيارات بتلك المناطق، وحث إدارات التوعية بالتواصل الفوري مع المناطق المتأثرة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في توفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال التنويع في مصادر المياه المختلفة، والتوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، مضيفاً أنه يتم بالتوازي مع ذلك زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ولا سيما بمناطق الريف المصري، من خلال عدد من المشروعات المختلفة، والتي يتم تنفيذ بعضها بالتعاون مع الجهات الدولية.