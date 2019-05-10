شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأمريكا يقيم مأدبة إفطار على شرف الدكتور مجدي يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مأدبة إفطار رمضانية على شرف الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي تكريما له بمناسبة زيارته الحالية لواشنطن، والتي شملت أيضا زيارة مقر جامعة هافارد بولاية ماساتشوسيتس، كما تشمل زيارة مدينة نيويورك.

واستعرض الدكتور يعقوب، في كلمته خلال اللقاء، قصة نجاح المؤسسة التي تحمل اسمه لعلاج وأبحاث أمراض القلب بمحافظة أسوان من خلال تكاتف كل الجهود سواء من الدولة أو المواطنين إلى جانب طاقم العمل المتميز، وقال إن 60% من الحالات التي تدخل مركز أسوان هي من الأطفال والباقي لذوي الأعمار الصغيرة من المصابين بروماتيزم القلب.

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وأوضح أن الأعداد في تزايد وتحتاج إلى المزيد من الدعم والمساندة، مشيرا إلى الحرص على تدريب الأطباء وطواقم التمريض والباحثين في هذا المجال الطبي المهم لتخفيف معاناة المرضى والذين تزداد أعدادهم باستمرار.

وروى الجراح المصري الشهير حادث وفاة عمته وهي في الثانية والعشرين من عمرها متأثرة باعتلال قلبها، الأمر الذي جعله يسعى لعلاج مرضى القلب وخصوصا الصغار من خلال توفير الإمكانات المناسبة تقنيا وبشريا وهو استثمار يتطلب فكرة الاستدامة.

من جانبه، قدم الدكتور مجدي إسحق المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب عرضا بالجرافيك للتصور المستقبلي الخاص بالمركز الجديد لعلاج أمراض القلب، وقال إنه يحتاج لتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار تم بالفعل جمع 100 مليون دولار منها، مضيفا أن المركز الجديد في القاهرة، سيشهد إجراء نحو 4000 جراحة قلب سنوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.

وحضر اللقاء لفيف من الشخصيات الأمريكية والمصرية سواء من أعضاء السفارة أو من الجالية المصرية خصوصا من الأطباء ورجال الأعمال والصحفيين وغيرهم، وقد بادر الحاضرون بالمساهمة بتبرعاتهم للمركز الجديد، معربين عن تطلعهم لتحقيق النجاح المنشود في علاج المرضى.