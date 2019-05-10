تقرير ألمانى: أفريقيا أكبر قوة للموارد البشرية المنتجة فى العالم 2035

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكاله الأعمال والتنمية الألمانية أن إفريقيا تنمو بسرعة أكبر من أى قارة أخرى فى تاريخ البشرية ، وأن إمكانياتها الاقتصادية هائلة .
وذكرت الوكالة فى بيان اليوم الجمعة أن أفريقيا ستكون أكبر قوة للموارد البشرية المنتجة فى العالم بحلول عام 2035 ، وانها تشكل فرصا واعدة أيضا للاقتصاد الأوروبى.
وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية وصندوق الاستثمار والتنمية (EIF) عملا على تشجيع الاستثمار من قبل الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم فى أفريقيا، وكذلك تقديم رأس المال المخاطر للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة .
ومن المقرر أن يتم تنظيم ملتقى للتعاون الاستثمارى فى برلين للتعريف بصندوق الاستثمار والتنمية فى اليوم الرابع من يونيو 2019، بحضور وزير التنمية الألمانى الدكتور جيرد مولر.
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