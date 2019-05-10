مصر تشارك في معرض سالونيكي الدولي للكتاب باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
تشارك مصر، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، بمعرض (سالونيكي) الدولي للكتاب باليونان، في دورته الـ16، والذي تم افتتاحه أمس ويستمر حتى بعد غد، وتحل اللغة الإسبانية كضيف شرف هذا العام.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أن المعرض يشارك به 20 دولة و290 ناشرا، وتشارك هيئة الكتاب بأحدث الإصدارات منها كتاب وصف مصر في نسخته الجديدة التي أصدرتها الهيئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الماضي، كما تشارك بكتاب القاهرة وخططها وتطورها العمراني للدكتور أيمن السيد فؤاد.
ويشارك بالمعرض - أيضا - المركز القومي للترجمة الذي عقد ندوة عن ترجمة الأدب والفكر اليوناني القديم والحديث وسياسات وإصدارات المركز عن اللغة اليونانية.
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