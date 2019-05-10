"3 بدائل وفرصة في يوليو".. 28 معلومة عن امتحان أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تستعد وزارة التربية والتعليم، لعقد امتحان نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2018، والذي يبدأ في 19 مايو المقبل ويستمر حتى 30 من نفس الشهر.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الامتحانات:

-تبدأ في 19 مايو وتستمر حتى 30.

- امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح أو الرسوب.

- يتطلب حصول الطالب على 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي.

- في حالة إخفاق الطالب في الحصول على 50% هناك امتحان ثانٍ بديلًا عن المحلق وبنفس المواصفات يجرى في يوليو.

- يمكن للطالب الذي نجح بالامتحان الأول دخول الامتحان الثاني إذا أراد المزيد من التدريب.

- درجات الصف الأول الثانوي لن تدخل في المجموع التراكمي للمرحلة الثانوية.

- أعلنت الوزارة جدول للمدارس الحكومية وطلاب المنازل ونزلاء السجون والمستشفيات والخدمات، وآخر للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.

- يؤدي طلاب المدارس الحكومية والمنازل ونزلاء السجون والمستشفيات وطلاب الخدمات، الامتحان في الفترة الصباحية التي تبدأ في التاسعة صباحًا.

- يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في الفترة المسائية التي تبدأ في الواحدة ظهرًا.

- طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بالمدارس الحكومية المجهزة.

- طلاب الخدمات والمنازل ونزلاء السجون والمستشفيات يؤدون الامتحانات ورقيًا.

- الطلاب الذين يدرسون المواد: الالمانية كلغة أولى، الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات باللغة الألمانية، والصينية كلغة ثانية، يؤدون امتحان هذه المواد ورقيًا.

- جميع الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

-أسئلة الامتحان من المنهج ولكنها ليست من الكتاب مباشرة.

- الأسئلة تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

- يؤدي الطلاب الامتحان الإلكتروني داخل المدارس الحكومية المجهزة في وجود: مراقب، فني، وأخصائي تطوير تكنولوجي.

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- وضعت الوزارة 3 بدائل للطلاب المقرر لهم أداء الامتحان إلكترونيًا لتدارك أي مشكلة:

الأول: الامتحان الإلكتروني الذي يؤديه طلاب المدارس الحكومية والخاصة ، على منصة الامتحان الإلكتروني، باستخدام "التابلت".

الثاني: نظامًا إلكترونيًا موازيًا للتحول عليه حال حدوث أي مشكلة بالنظام الأساسي.

الثالث: الامتحان الورقي، الذي قررت الوزارة طباعته احتياطيًا، بنسب متدرجة تقل يومًا بعد يوم كالتالي:

- 100% في اليوم الأول من الاختبار.

- 75% في اليوم الثاني من الاختبار.

- 50% في اليوم الثالث من الاختبار.

- 25% بدءًا من اليوم الرابع للاختبار وحتى نهاية الامتحانات.

- تعد الوزارة 3 امتحانات ورقية مختلفة، الأول لطلاب المدارس الحكومية، والثاني لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، والثالث يحتفظ به مدير المديرية تحت مسؤوليته الشخصية.

- لن تلجأ المدارس إلى الاختبار الورقي الاحتياطي إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك، من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبعد أحد موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة.

- تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، تعلوها غرفة بكل مديرية على مستوى المحافظات تتصل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة التي يترأسها وزير التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات.

- نظرًا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية بـ150 مدرسة حكومية يؤدي طلاب هذه المدارس جميع الاختبارات ورقيًا.

- أتاحت الوزارة "فيديو" استرشادي، وأمثلة استرشادية في مختلف المواد لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة بنظام التقييم الجديد.

- وجهت الوزارة الطلاب بالدخول على شبكة الانترنت؛ لتحديث برامج "التابلت"؛ لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.

- يحضر الطلاب مبكرًا في اليوم الأول للامتحانات قبل بدءها بنصف ساعة لتسجيل الحضور إلكترونيًا.

- في حالة حدوث عطل بالجهاز أثناء الاختبار، يحرر الملاحظين محضرًا بالأسباب ضمانًا لحق الطالب.

- في الامتحان الإلكتروني تصحح أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية يصححها 2 من المعلمين.

- تعلن الوزارة نتيجة الاختبارات الورقية والإلكترونية في آن واحد.