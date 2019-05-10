محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تواجه ظاهرة الإلحاد، عبر عدة آليات منها " عدم فتح الباب لغير المؤهلين وغير المتخصصين في البرامج الدينية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة ابتعاد العلماء عن الانخراط في العمل السياسي وخلط الدين بالسياسة.
وأضاف علام، في بيان، أن آليات مواجهة الإلحاد تشمل " عدم الانسياق وراء القضايا الهامشية وغير المجدية، وترسيخ المنهج الوسطى لمواجهة التشدد، وفتح المراكز المتخصصة في رصد الأفكار والآراء الفقهية والفتاوى المتشددة والشاذة، التي تبث على الانترنت وغيرها من النوافذ الإعلامية، ومعالجتها من خلال اجتماع المتخصصين في المجالات الشرعية والفكرية والعلمية".
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجب أن يكون هناك خطاب ديني معتدل، وأن تتم العناية بالرسوخ العلمي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة، وإعادة الملحدين إلى المنظومة مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "ترسيخ المنهج الوسطي".. علام يوضح آلية دار الإفتاء للتصدي لظاهرة الإلحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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