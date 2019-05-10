الخصم وصل 15 ألف جنيه.. تراجع كبير في أسعار عمرة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت أسعار عمرة شهر رمضان المبارك، انخفاضا كبيرا في الأسعار؛ عقب العمل بالتأشيرة الإلكترونية خلال الموسم الجاري، وتراوحت الخصومات بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لتبلغ 15 ألف جنيه بسعر البرنامج الواحد.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية، لشركات السياحة الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة لتقديم جوازات السفر إلى سفارة المملكة العربية السعودية، وتمنح للوكلاء الخارجيين في جميع الدول الإسلامية من الوكلاء السعوديين والخارجية السعودية ووزارة الحج السعودية، على أن يسدد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، سواء الذهاب فرادى أو عائلات أو مجموعات.

ويرصد "الخليج 365" أبرز العروض التي طرحتها بعض الشركات السياحية ومنها:

طرحت إحدى الشركات السياحية عمرة رمضان، لشهر كامل برنامج بواخر بسعر 15 ألف جنيه والسفر يوم 4 رمضان والعودة 5 شوال، بجانب تقديم هدية للمعتمر عبارة عن "شنطة + كتيب مناسك".

وقالت شركات أخرى: عمرة شهر رمضان كامل ختام مكة بسعر 20 ألف جنيه شاملا: "الفطار والسحور والطيران السعودي".

وذكرت شركة ثالثة: أسعار عمرة رمضان شهر كامل لمستوى 3 نجوم بغرفة رباعية بين 21 إلى 28 ألف جنيه.

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وطرحت شركة رابعة سعرها أمام الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك كاملا بسعر 19 ألف جنيه "طيران" ولفترة محدودة على أن يكون السفر يوم 15 رمضان.

وعلق ياسر سلطان عضو غرفة الشركات، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، على تراجع الأسعار، بأن طرح الشركات عروض بخصومات كبيرة بعد سحب عدد كبير من المواطنين جوازات السفر من الشركات، يرجع إلى العمل بالتأشيرة الإلكترونية بسعر أقل والتي لا تتضمن رسوم تكرار ولا رسوم عمرة.

وأوضح سلطان لمصراوي، أن الخصومات تخطت مبلغ الـ5 آلاف جنيه في البرنامج الواحد ليبلغ سعر البرنامج في بعض الشركات بين 20 و21 ألف جنيه بعدما كان بـ26 و27 ألف جنيه، متابعا: من الوارد أن تبيع الشركات برامجها بالخسارة حتى تستطيع أن تحصل على الأموال التي أنفقتها في حجز الفنادق وتذاكر الطيران، وعلى المواطنين أن يعلموا أن الفرق ليس في سعر التأشيرة ولكن الفرق هنا في رسوم التكرار ورسوم الغرفة.

وقال الخبير السياحي عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن عددًا كبيرًا من المعتمرين سحبوا جوازات سفرهم من شركات السياحة بعد ظهور عددٍ من الشركات التي تعمل بتأشيرات العمرة الإلكترونية بأسعار أقل من البرامج التي تعمل بها الشركات الملتزمة بضوابط العمرة.

وأضاف عجلان في تصريحات، أن أسعار برامج عمرة رمضان بالشركات التي تعمل بالتأشيرات الإلكترونية وصلت إلى 17 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران ـ بما يعني خصومات وصلت لـ13 ألف جنيه ـ مقارنة بأسعار تصل إلى 30 ألف جنيه لسعر البرنامج بالشركات الملتزمة بضوابط العمرة.

جدير بالذكر، أن رحلات موسم العمرة انطلقت منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان الجاري، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.