​لقاء الرئيس السيسي بالمشير حفتر.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية للدولة لتطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي في إطار تحويل مصر لممر رقمي عالمي وتصبح مركزا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي خلال استقباله المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية.

وسلطت الصحف الضوء على إشادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية، والقضاء على جميع أعمال التسلل والتهريب، بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة، ودعم المجتمع المدني في نطاق المسئولية.

واهتمت الصحف - كذلك - باجتماع مجلس المحافظين أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ حيث بحث الاجتماع عددا من الملفات الخدمية ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والتخطيط والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، كما تابعت الصحف أيضا استقبال الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر.

ففي اجتماعه مع الحكومة، ذكرت الصحف أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة مواصلة التنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة، لإتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المؤسسات والمواطنين، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوي القومي، في إطار تحويل مصر لممر رقمي عالمي، لضمان تعظيم الاستفادة من المقومات الأساسية التي تمتلكها، ولتصبح مركزا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

وأضافت أن الرئيس أشار إلى مساعي توطين وتحفيز الصناعات الرقمية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماع تناول جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها، من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، في إطار تحول الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات، كذلك السعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما في ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن، الأمر الذي يعد أحد محاور إستراتيجية التنمية المستديمة 2030، بحيث تتوافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنون.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحدث رئاسة الجمهورية أوضح أن هذا يمكن تلك القطاعات من تنفيذ مهامها بأعلي درجات الكفاءة، في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ علي أموال الدولة، دعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة.

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وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أطلع من المشير "حفتر" على مستجدات الأوضاع علي الساحة الليبية، مؤكدا دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلي حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي أوضح أن المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيداً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

عسكريا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشاد - خلال لقائه عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية حيث شاركهم تناول الإفطار - بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية، والقضاء على جميع أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية، وانضباط وأداء متميز، بجانب الإشراف علي تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة جنوب مصر، ودعم المجتمع المدني في نطاق المسئولية.

ونشرت الصحيفة أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيدا بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ علي سلامة أراضيه.

وأشارت إلى أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وعددا من طلبة كلية الضباط الاحتياط، حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس السيسي والفريق أول محمد زكي، مشيدا بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثاني بالتعاون مع قوات الشرطة في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء؛ بما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأكد الفريق محمد فريد استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

حكوميا، ركزت صحيفة (الأهرام) الضوء على اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ لبحث عدد من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي حرص على متابعة موقف توافر السلع الغذائية، والاطمئنان على طرح كميات إضافة منها، خاصة اللحوم والدواجن، وتوزيعها فى جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد أعمال الرقابة على الأسواق.

كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء تابع خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذكرت أن رئيس الوزراء كلف المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.