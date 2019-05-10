السبت.. "السياحة" تحتفل بإعلان سلسلة الأفلام الوثائقية عن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

تقيم وزارة السياحة، السبت المقبل، احتفالية للإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، بأحد فنادق القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الأفلام يذيعها برنامج Freedom Oltre Il Confine عن مصر والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس.