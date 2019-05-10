محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي
تقيم وزارة السياحة، السبت المقبل، احتفالية للإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، بأحد فنادق القاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الأفلام يذيعها برنامج Freedom Oltre Il Confine عن مصر والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. "السياحة" تحتفل بإعلان سلسلة الأفلام الوثائقية عن مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.