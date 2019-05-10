"لن يتكرر".. أول تعليق من الآثار على تنظيف تمثال بـ"المقشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، من تنظيف تمثال فرعوني بالمقشة، وفق صورة غير صحيح بالشكل الذي تناقل به.

وأضافت عبدالرازق، لمصراوي، أن من تنظف التمثال ليست عاملة نظافة وإنما إحدى أمناء المتحف، المسئولين عن تنظيف التماثيل بالاشتراك مع إدارة الترميم.

وأوضحت عبدالرازق، أن الأداة التي يجرى تنظيف التمثال بها ليست مقشة وإنما فرشاة، مؤكدة التنبية على الجميع بعدم التنظيف بمثل هذه الأدوات بعد ذلك مطلقا، وأن هناك أدوات أخرى تُستخدم في التنظيف، تعتمد على دفع الأتربة بضغط الهواء دون لمس التماثيل.

وشددت عبدالرازق على أن التعامل مع التماثيل الحجرية الموجودة خارج الفتارين له أصول وقواعد، يتم مراعاتها، وأن هذا المشهد لن يتكرر مرة أخرى.