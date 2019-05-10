"الأعلى للإعلام": التحقيق في منع المصورين من دخول مباراة الزمالك ودجلة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، فتح تحقيق في واقعة منع المصورين الصحفيين؛ لتصوير أحداث مباراة الزمالك ووادي دجلة، خلال اجتماع اللجنة السبت المقبل.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة، لمصراوي، الجمعة، إن المجلس يستنكر منع الصحفيين من ممارسة عملهم بمنعهم من دخول المباراة، خاصة أن ذلك يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يحظر على أي جهة منع صحفي أو إعلامي من ممارسة عمله.

وشدد شوقي على أن المجلس سيتخذ قرارات حاسمة تضامنا مع المصورين وضد المتسببين في منعهم من ممارسة عملهم.