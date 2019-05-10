"منصور" يطلب تطليق زوجته: "مراتي بتسرقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "منصور. م" 36 سنة، دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالب بتطليق زوجته "نهى. ع" 30 سنة، مبررًا طلبه: "فلوسي بتنقص وأنا في بيتي، مراتي بتسرقني".

يقول الزوج في دعواه إنه تزوج منذ سنة ونصف زواجًا تقليديًا عن طريق أحد أقاربنا، تعرفت عليها ووجدتها بشوشة و"ست بيت شاطرة" فضلا عن دماثة خلقها، وتقدم لخطبتها ولم تمر سوى فترة قصيرة حتى انتقلال إلى عش الزوجية.

يضيف أنه منذ اليوم الأول لاحظ قدرا من الغرابة في تصرفاتها خاصة أثناء خروجه من الحمام وارتباكها الشديد، لكن بعد مرور شهر ازدادت الأمور غرابة مع وجود نقص في مبالغ مالية يحتفظ بها، وبادر بالحديث مع زوجته إلا أنها كانت تماطله وتسرع إلى غرفة النوم باكية.

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يشير ابن الـ36 ربيعا إلى أنه لم يتطرق في الحديث مع زوجته بشأن ذلك الأمر ثانية حتى فوجئ بسرقة كامل المبلغ الذي يحتفظ به، لكنه واصل صمته حتى شعرت الزوجة بتغير تصرفاته دون مقدمات أو مبررات فطالبته بتحرير محضر ضدها لإنهاء شكوكه.

ترك "منصور" المنزل لمدة أسبوع للتفكير في الخطوة القادمة، واستقر على إنهاء تلك الزيجة لافتا إلى أنه كان سعيدا لعدم إنجابهما طفل موضحا أنها توجهت إلى منزل أسرتها فور عملها بقراره باحثة عن الصلح ورفض الطلاق قائلة: "هتغير ومش هسرق منك حاجة تاني".

رفض الزوج حديث أسرة زوجته وطالب والدها بإتمام الطلاق بشكل ودي لكن طلبه قوبل بالرفض تاركا له فرصة شهر للتفكير إلا أن قراره لم يتغير فجاءت خطوته الأخيرة باللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب تطليق زوجته للضرر في دعوى حملت رقم 5289 لسنة 2018.