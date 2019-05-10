مصادر كنسية: البابا تواضروس يسافر ألمانيا غدا فى زيارة رعوية وعلاجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر كنسية، عن عزم البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية السفر إلى ألمانيا غدا السبت، وذلك فى زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التى تبدأ فى الفترة ما بين عيدى القيامة والعنصرة من كل عام.
وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن البابا تواضروس يلتقى طبيبه الألمانى الذى أجرى له جراحة حقن الظهر العام الماضى، للاطمئنان على حالته الصحية ثم يدشن كنيسة قبطية جديدة بألمانيا، ويلتقى شعب الكنيسة هناك.
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