شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من القراء يؤيدون إعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة لوقف خسائرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة لوقف خسائرها، أيد غالبية القراء إعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة لوقف خسائرها. وأيد 89% من القراء إعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة لوقف خسائرها، بينما عارض 8% من القراء إعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة لوقف خسائرها، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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