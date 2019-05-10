شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 10 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا لبحث الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بناء على طلب الكويت وبلجيكا وألمانيا.

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القاهرة.. تحيي سفارة أذربيجان بالقاهرة ذكرى ميلاد مؤسس أذربيجان الحديثة حيدر علييف المولود في 10 مايو 1923.

القاهرة.. تنطلق مباريات الجولة 32 ضمن بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بخمس مباريات، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع حرس الحدود في ستاد الجيش بالسويس، والاتحاد السكندري مع إنبي في ستاد (المكس)، والجونة مع المقاولون العرب في استاد الجونة، والانتاج الحربي مع الإسماعيلي في ستاد كلية الشرطة، ومصر المقاصة مع النجوم في ستاد المقاولون العرب.

القاهرة.. تلتقي فرق الزمالك وطلائع الجيش والأهلي وسبورتنج، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري سوبر المحترفين لكرة اليد.