شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للرئيس التنفيذى لشركة روساتوم لعرض آخر تطورات محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة روساتوم الروسية، المسئولة عن تنفيذ البرنامج المرحلة الأولى من النووى المصرى، وإنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة 4800 ميجا وات، موتمرا صحفيًا، يوم 19 مايو الجارى، لعرض آخر تطورات المحطة، والإجابة على كافة التساؤلات الخاصة بالمشروع.

ومن المقرر أن يحضر الموتمر، الكسندر فرانكوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم بأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من خبراء الطاقة النووية الروس، والمصريين، وعلى رأسهم الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية.

Advertisements