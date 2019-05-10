شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تركيب كاميرات للرؤية النهارية.. تعرف على أعمال تطوير وادى الدير بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مشروع تطوير وادى دير سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، حيث يولى المشروع أهمية بالمنطقة، ويسعى للارتقاء بمدينة سانت كاترين، تراثياً، وفنياً، وتنسيق حضارى، وعمرانى لتكون مدينة مميزة عالمياً.

وينشر الخليج 365 أبرز ما تم إنجازه وما يجرى العمل به فى المشروع كما يلى:

تنفيذ أعمال تدبيش الطريق بخامات من البيئة المحيطة إعداد غرف الفحص الأمنى وتصميمها بشكل يتلاءم مع طبيعة الموقع الأثرى الانتهاء من أعمال تطوير واجهات البازارات بما لا يخل بالطابع التراثى للمنطقة الانتهاء من عمل سور حول ساحة الانتظار بجوار مستشفى سانت كاترين

ما تم الانتهاء منه

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تنفيذ منطقة موقف الجمال ورفع كفاءة غرفة الطب البيطرى إعادة تصميم سور موقع انتظار السيارات ليكون من الحجر الطبيعى للمنطقة بديلاً عن السور المعدنى تحويل الإضاءة المباشرة لغير مباشرة ورفع الأعمدة المعدنية تركيب كاميرات للرؤية النهارية بما يحقق متطلبات الأمن إعادة تصميم الحواجز الخرسانية المقامة بالشكل الذى يحافظ على قدسية المكان ودون الإخلال بالاعتبارات الأمنية

أعمال جار العمل بها