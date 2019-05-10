شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بـ 33 غرفة عمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت محافظة القاهرة، لامتحانات الشهادة الإعدادية، التى تبدأ السبت القادم، وتستمر لمدة 6 أيام، بتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التى يبلغ عددها 32 إدارة تعليمية، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية.

ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 82172 طالب 79156 طالبة، بإجمالى 161328 طالب وطالبة بـ 695 لجنة، بالإضافة 15 طالب وطالبة، يؤدون الامتحان باللجان الخاصة بمستشفى 57357 على مستوى محافظة القاهرة.

Advertisements

وسيؤدى طلبة وطالبات الإعدادية "عامة، رياضى" الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحا والتربية الدينية من الساعة 12.00 إلى 1.30 ظهراً.

كما سيؤدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية "للمكفوفين" الامتحان فى مادة اللغة العربية "ورقة أولى" من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، و"الورقة الثانية" من 11.30 إلى الساعة 1.30 ظهرا.

وأشار محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية "قسم المهني" سيؤدون الامتحان فى مادتى اللغة العربية من الساعة 9.00 الى الساعة 11.00 صباحا، والخط العربى من الساعة 11.30 الى الساعة 12.30 ظهرا، وطلبة وطالبات الاعدادية المهنية "للصم وضعاف السمع" الامتحان فى مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 الى الساعة 11.00، وتنتهى يوم الخميس 16 من الشهر الجارى.