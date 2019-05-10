شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 281 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى من خلال الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح 529 مهندسًا من شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ممن لديهم حق الضبطية القضائية فى استرداد جزء كبير من حق الدولة الذى يهدر نتيجة سرقات التيار الكهربائى، حيث تمكنت من تحرير 153 ألفًا و977 محضر سرقة تيار وتحصيل 281 مليونًا و332 ألف جنيه.



وهناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بعمل حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان، وتحرير محاضر سرقات ضدهم، للحفاظ على حق الدولة فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة خلال الوقت الراهن.