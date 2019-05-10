محافظة القاهرة: تغيير خط المياه الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية، أنه تم تغيير خط المياه الرئيسى، بالمدخل البحرى، لاستاد القاهرة، وجارى متابعة إنشاء ميدان فى المدخل البحرى، للاستاد ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن هناك أعمال تطوير ورفع كفاءة، لمحيط الاستاد بالكامل من بينها إنشاء شارع جديد، لتسهيل المرور، وإنشاء حدائق جديدة بالإضافة إلى توسعة الشوارع، وتشجيرها وتحديث الإنارة.
كما يتم تطوير لسور الاستاد، ومحيطه، بالتزامن مع التغيير الشامل والتطوير لاستاد القاهرة من الداخل، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة.
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