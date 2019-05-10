إعلان موعد امتحانات دبلومات التعليم الفني

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التعليم الفني - صورة أرشيفية
أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ يوم 11 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 18 مايو.
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفــني الصناعـي تبدأ يوم 22 مايو، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الزراعـي يوم 24 مايو، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني التجاري والفندقي يوم 7 يونيو المقبل، موضحا أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفــني الصناعـي تبدأ يوم 22 مايو، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الزراعـي يوم 24 مايو، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني التجاري والفندقي يوم 7 يونيو المقبل، موضحا أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الـ3 والـ5 سنوات (23 لجنة)، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي نظام السنوات الـ3 والـ5 سنوات (22 لجنة).
أما عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية فهو 757 ألفا و56 طالبا: 260 ألفا و200 طالب بالتعليم التجاري، و21 ألفا و864 طالبا بالتعليم الفندقي، و98 ألفا و775 طالبا بالتعليم الزراعي، و376 ألفا و217 طالبا بالتعليم الصناعي، وستجرى الامتحانات داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات.
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