انت الان تتابع مهلة لطلاء واجهات المنازل.. وهذه عقوبة المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الخامس، وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، لبحث عدد من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات. ووجه مدبولي المحافظين، بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام، لطلاء واجهات المنازل بألوان محددة، وقطع المرافق عن غير الملتزمين، مضيفا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشطب المواطنون منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، ما يشوه المنطقة".

وخلال الاجتماع، تابع مدبولي، خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم تشطيبها،

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