شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بدر : منع المصورين من تغطية مباراة الزمالك «جريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين: «تم منع الزملاء المصورين من حضور مباراة الزمالك ووادى دجلة»

وأضاف «بدر» قائلًا: «كل التضامن مع الزملاء.. ومجلس النقابة سيتخذ الرد المناسب على هذه الجريمة».

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وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقى، قد قررت فتح تحقيق في واقعة منع مزاولة المصورين الصحفيين مهام عملهم أمس، وذلك خلال اجتماع اللجنة السبت المقبل.

وقال جمال شوقى، رئيس اللجنة لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس يستنكر منع الصحفيين من ممارسة عملهم من خلال منعهم من دخول المباراة، خاصة أن ذلك يتعارض مع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام الذي يحظر على أي جهة منع صحفى أو إعلامى من ممارسة عمله.

وشدد «شوقى» على أن المجلس سيتخذ قرارات تضامنا مع المصورين وضد المتسببين في منعهم من ممارسة عملهم.

كان أمن نادى الزمالك قد منع المصورين الصحفيين من دخول ملعب بتروسبورت لتغطية مباراة الفريق أمام وادى دجلة التي أقيمت، مساء الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث رفض أفراد الأمن جميع المحاولات لدخول الزملاء الصحفيين لمزاولة مهمتهم قبل وأثناء المباراة، وأصر الأمن على منع جميع المصورين باستثناء العاملين بالموقع الإلكترونى ومجلة نادى الزمالك.

وذلك على خلفية أزمة نشبت بين لاعبى الزمالك، وعبدالرحمن جمال، مصور «المصرى اليوم»، تعدى خلالها بعض لاعبى الزمالك على المصور، وهو ما استدعى من زملائه المصورين في المباراة التالية أن تركوا كاميراتهم على أرضية الملعب احتجاجا على الاعتداء على زميلهم.

كان الزمالك قد استعاد ذاكرة الانتصارات، بعد فوزه الصعب على وادى دجة بهدفين مقابل هدف.

سجل للفائز عمر السعيد ومحمود علاء من ضربة جزاء وللمهزوم محمد هلال، ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63 محتلا بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة 35 بقى بها في المركز العاشر.