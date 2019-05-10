شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فرجاني ساسي على مقلب «رامز في الشلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار نجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، التونسي فرجاني ساسي، حيرة بين معجبيه، بعد أول تعليق له بعد عرض أحدث حلقات برنامج المقالب «رامز في الشلال» الخميس.

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وغرد ساسي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بصور له مع مقدم البرنامج، الفنان المصري، رامز جلال، وكتب معها: «حبيبي يا رامز دعواتك مستجابة ماااا شاء الله»، وأرفق معها وجوه تبكي وتضحك.

يشار إلى أن مرتضى منصور شن هجوما على رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، وطالب الدولة بالتدخل لوقف عرض برنامجه «رامز في الشلال».

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.