شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لاستخراج الرقم القومي مجانًا لسيدات شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندسة نجوى العشيري، مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانًا للسيدات سواء بدل فاقد أو تغيير بيانات أو تجديد أو أول مرة دون أي مقابل أو غرامات مالية.

وقالت «العشيري» إن المبادرة تمكنت من استخراج 150 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بنطاق الحى امس بنادى شباب بيجام .وأكدت رئيس الحي أن من ترغب من السيدات في استخراج بطاقة الرقم القومي مجانًا تتوجه إلى مقر شباب بيجام في التاسعة صباحًا.

وأوضحت أن المبادرة مجانية ويتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا دون رسوم الاستمارة أو غرامة التأخير، وأشارت دكتورة مريم حليم، عضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، إلى أن المستندات المطلوبة صورة من الرقم القومي وشهادة الميلاد وإيصال مياه أو كهرباء.