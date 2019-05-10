شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يفتتح أرشيفًا رقميًا جديدًا بالتعاون مع جامعة ليستر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، الخميس، مركز الأبحاث والأرشيف الجديد للكنيسة الأسقفية بمصر بالتعاون مع جامعة ليستر البريطانية.
تم الافتتاح في حضور السفير البريطانى جيفرى آدمز، وعدد من أساتذة الجامعة البريطانية، بالقاهرة.
جدير بالذكر أنه تم العمل على تجديد وتطوير الأرشيف ليكون أرشيفا رقميا لتسهيل البحث. ومن المقرر أن يستخدم المركز طلاب الجامعات المصرية والبريطانية في الأبحاث والدراسات التاريخية.
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