شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسؤوليته عن انفجار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن انفجار بغداد الذى أسفر عن العديد من الضحايا. وكان انتحاريا فجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات.

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