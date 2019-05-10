شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المنطقة الحرة الاستثمارية الجديدة بأسوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة، ويستعرض ”الخليج 365” 10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية الجديدة:

1. تقع المنطقة الحرة الجديدة، جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة. 2. تعد ضمن خطة الدولة للاهتمام بالصعيد. 3. ستقام المنطقة على مساحة 187 فدانًا. 4. تتضمن 160 مشروعًا. 5. تصل استثماراتها إلى 2.3 مليار دولار. 6. توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة. 7. من المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى. 8. تساهم فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا. Advertisements 9. تستهدف خدمة المستثمرين والاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار. 10. تستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها. 11. تستهدف تصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان. 12. تستهدف تصنيع الألواح الاليكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها. 13. تستهدف تصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها. 14. تستهدف تصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة. 15. تستهدف تصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد. 16. تستهدف تصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة. 17. تستهدف خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

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