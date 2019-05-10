شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاستعداد لتجهيز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها لتجهيز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك، حيث متوقع تشغيل من 12 إلى 14 قطارًا إضافيًا خلال فترة العيد، بجانب جدول تشغيل القطارات الطبيعى اليومى.



وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إنه تم التنبيه على ورش الصيانة بالاستعداد الجيد خلال تجهيز القطارات وفحصها والكشف عليها بما لا يسمح خروج أى قطار من الورش قبل التأكد من إجراءات السلامة والأمان به.



وأضافت المصادر، أنه مقرر الدفع بالقطارات الإضافية من القاهرة والإسكندرية إلى الصعيد خلال الثلث الأخير من رمضان ليستمر تشغيلها أسبوعين لنقل المسافرين خلال فترة العيد وإعادتهم بعد العيد.