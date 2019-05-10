شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى مؤسسات الدولة المختلفة إلى دعم الصحة الإنجابية والاهتمام بها من خلال العديد من البرامج الصحية، ومن المقرر توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالمجان سنويًا بالوحدات الصحية فى محتلف أنحاء الجمهورية .



والفيتامينات التى سيتم توزيعها لها أهمية كبيرة فى تحسين الصحة العامة للأم وحميتها من أمراض سوء التغذية، وبرنامج الأمومة والطفولة سوف يكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى رعاية الأمهات صحيا.



وسوف يتم تكليف الأطباء بالوحدات الصحية بوضع برامج تغذية للأم والطفل فى كافة المراحل إلى جانب صرف الألبان للأطفال.