شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب المشترى يزين سماء ليالى رمضان ويظهر كنقطة بيضاء لامعة للعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزين كوكب المشترى، عملاق نظامنا الشمسى، طوال شهر رمضان المبارك، بسماء مصر، والمنطقة العربية، حيث قالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن المشترى ثانى ألمع كوكب فى قبة السماء، بعد كوكب الزهرة، وهو يشرق فى الوقت الحالى قبل منتصف الليل ببضع ساعات حوالى الساعة العاشرة، مساء بالتوقيت المحلى، باتجاه الأفق الجنوبى الشرقى كنقطة بيضاء لامعة عند رصده بالعين المجردة، ويبقى مشاهدا لبقية الليل.

وتابع التقرير، أن كوكب المشترى يقترب الآن من وقوعه فى حالة التقابل مع الشمس، والذى سيحدث فى 10يونيو المقبل، وسيكون أفضل وقت خلال هذه السنة لرؤية الكوكب، لذلك الفترة الحالية مثالية لمراقبة الكوكب، لافتا إلى أنه من ناحية أخرى يلاحظ وجود نقطة حمراء قرب المشترى فى قبة السماء، ذلك نجم قلب العقرب، وسيظهر المشترى يضىء بالقرب من هذا النجم طوال هذا العام 2019 .

وأوضح التقرير، أنه بشكل عام فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، كان المشترى يتحرك شرقا، مبتعدا عن قلب العقرب، ولكن ابتداء من 10 أبريل 2019 عكس المشترى "مساره"، ظاهريا إلى الوراء أو نحو الغرب، وخلال هذه الفترة سوف يصل إلى التقابل.

جدير بالذكر أنه عند رصد المشترى من خلال المنظار الثنائى، المثبت على قاعدة، يمكن بسهوله رؤية قرص الكوكب، وأقماره الأربعة الكبيرة التى تسمى أقمار غاليلو، ومن خلال التلسكوب يمكن رؤية أحزمة السحب الملونة للكوكب.