شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نص خطبة الجمعة بـ180 ألف مسجد وترجمتها لـ16 لغة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى مساجد مصر خطبة الجمعة بعنوان، "رمضان شهر العتق من النار"، حيث يؤدى خطباء مصر نص الخطبة أو جوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، حيث يستبعد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ويتناول موضوع خطبة الجمعة ” رمضان شهر العتق من النار ” فضل الله (عز وجل) على عباده باختصاص شهر رمضان المبارك بعطايا ومزايا ليست لغيره من الشهور، منها أنه شهر الهداية الذي أنزلت فيه الكتب السماوية، وأنه شهر العتق من النار ، كما أنه أحد أبواب الخير التي تقي العبد من عذاب النار. وتؤكد الخطبة أن الصيام الذي يكون سببًا للعتق من النار هو الصيام الذي يمنع صاحبه من كل سلوك سيئ، ويحقق له التقوى التي هي غاية الصيام وثمرته، فلا يأكل الحرام ، ولا يخوض في الأعراض، ولا يغتاب أحدًا، ولا يمشي بالنميمة بين الناس، ولا يشهد الزور ، ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يرد السيئة بمثلها؛ وإنما يدفعها بالتي هي أحسن ، متخلقًا بأخلاق الصائمين ، قال تعالى :” وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ”. وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، وست عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة . للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا . Advertisements لسماع الخطبة اضغـــط لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

وذلك في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، مؤكدين أن موضوع خطبة الجمعة ” رمضان شهر العتق من النار ” يتناول فضل الله (عز وجل) على عباده باختصاص شهر رمضان المبارك بعطايا ومزايا ليست لغيره من الشهور، منها أنه شهر الهداية الذي أنزلت فيه الكتب السماوية، وأنه شهر العتق من النار ، كما أنه أحد أبواب الخير التي تقي العبد من عذاب النار.

كما نؤكد أن الصيام الذي يكون سببًا للعتق من النار هو الصيام الذي يمنع صاحبه من كل سلوك سيئ، ويحقق له التقوى التي هي غاية الصيام وثمرته، فلا يأكل الحرام ، ولا يخوض في الأعراض، ولا يغتاب أحدًا، ولا يمشي بالنميمة بين الناس، ولا يشهد الزور ، ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يرد السيئة بمثلها؛ وإنما يدفعها بالتي هي أحسن ، متخلقًا بأخلاق الصائمين ، قال تعالى :” وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ”.

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، وست عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .