شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 10/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الطقس فى الأردن

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نهاراً

تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها ، حيث تكون أقل من المعدلات العامة بحدود 6-8 درجات مئوية.

ويسود طقس ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق، ويميل إلى البرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبةً لهذا الوقت من العام ولا سيّما في السهول الشرقية.

ويكون الطقس بارداً في عموم المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود في ساعات الصباح جو بارد نسبي الى بارد مع حرارة منخفضة. بينما يسود جو ربيعي دافئ في ساعات الظهيرة وصولاً الى ساعات المساء حيث تنخفض الحرارة مجدداً. الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.