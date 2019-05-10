شكرا لقرائتكم خبر عن بدء آخر برنامج تدريبى للعاملين بالمحليات لمركز "سقارة" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مركز سقارة المخصص لتدريب العاملين فى المحليات، الاسبوع المقبل آخر برنامج تدريبى فى الخطة السنوية للتدريب بالمركز، حيث يكون بذلك قد تم الانتهاء من تدريب أكثر من 5 آلاف من العاملين بالمحليات.

وكان قد اختتم المركز ورشة العمل الثانية لقادة المستقبل، التى نظمتها الوزارة لخريجى دورات قادة المستقبل وخريجى دورات البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة إضافة الى مديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجارى.